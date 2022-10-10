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47 минут назад

"РБ Спорт": "Локомотив" объявит нового главного тренера завтра, основной претендент- Талалаев

Rusfootball

"Локомотив" может в ближайшее время объявить нового главного тренера команды. По данным источника, столичный коллектив выбирает между экс-наставником "Ахмата" Андреем Талалаевым, бывшим тренером "Химок" Сергеем Юраном и Юрием Семиным, который уже возглавлял "Локомотив" ранее. С двумя кандидатами руководство уже провело встречи.

"Локомотив" объявит нового главного тренера завтра
Фото: RusfootballRusfootball

Сообщается, что москвичи, вероятнее всего, сделают выбор в пользу Талалаева. О назначении с большой долей вероятности объявят завтра.

Напомним, ранее главным тренером красно-зеленых являлся Йозеф Циннбауэр. Он был отправлен в отставку после поражения от "Сочи" в 12-м туре РПЛ (0:4).

Источник: "РБ Спорт"

Футбол,Сергей Юран,Андрей Талалаев,Юрий Семин,
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