"Локомотив" объявит нового главного тренера завтра

"Локомотив" может в ближайшее время объявить нового главного тренера команды. По данным источника, столичный коллектив выбирает между экс-наставником "Ахмата" Андреем Талалаевым, бывшим тренером "Химок" Сергеем Юраном и Юрием Семиным, который уже возглавлял "Локомотив" ранее. С двумя кандидатами руководство уже провело встречи.

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Сообщается, что москвичи, вероятнее всего, сделают выбор в пользу Талалаева. О назначении с большой долей вероятности объявят завтра.

Напомним, ранее главным тренером красно-зеленых являлся Йозеф Циннбауэр. Он был отправлен в отставку после поражения от "Сочи" в 12-м туре РПЛ (0:4).