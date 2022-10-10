Google хочeт купить у «Тоттенхэма» права на название стадиона

«Тоттенхэм» может продать права на название своего стадиона.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Переговоры с лондонским клубом ведет одна из крупнейших технологических компаний мира Google.

«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» был открыт в 2019 году. Арена вмещает чуть более 62 тысяч зрителей.

Сделка может привлечь Google благодаря тому, что на ней проходят не только матчи АПЛ и Лиги чемпионов, но и НФЛ – ведущей лиги США по американскому футболу.