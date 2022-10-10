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58 минут назад

Google и «Тоттенхэм» ведут переговоры о продаже прав на название стадиона «шпор»

Sports.ruиещё 1

«Тоттенхэм» может продать права на название своего стадиона.

Google хочeт купить у «Тоттенхэма» права на название стадиона
Фото: Sports.ruSports.ru

Переговоры с лондонским клубом ведет одна из крупнейших технологических компаний мира Google.

«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» был открыт в 2019 году. Арена вмещает чуть более 62 тысяч зрителей.

Сделка может привлечь Google благодаря тому, что на ней проходят не только матчи АПЛ и Лиги чемпионов, но и НФЛ – ведущей лиги США по американскому футболу.

Google с недавнего времени активно инвестирует в спортивную индустрию. В марте этого года компания начала сотрудничество с командой «Формулы-1» «Макларен», также она является коммерческим партнером НБА и бейсбольной лигой MLB.

Футбол,Google,
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