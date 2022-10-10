Промес и Соболев — в топ-3 лучших атакующих дуэтов Европы

Игроки «Спартака» Квинси Промес и Александр Соболев вошли в список лучших атакующих дуэтов европейских чемпионатов. Об этом сообщает Transfermarkt.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Футболисты красно-белых заняли третье место в рейтинге. Нападающие забили на двоих 17 голов с начала сезона-2022/2023. Лучшим дуэтом нападения в Европе стал тандем футболистов «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и Фила Фодена. Игроки «горожан» отметились 27 голами. Неймар и Килиан Мбаппе, защищающие цвета «Пари Сен-Жермен», забили на двоих 20 голов.