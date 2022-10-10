Месси пропустит матч Лиги чемпионов с "Бенфикой"

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Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не сыграет в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой", сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, футболист не успеет восстановиться после травмы икроножной мышцы. В связи с этим тренерский штаб парижского клуба принял решением не рисковать здоровьем игрока.

Матч ПСЖ - "Бенфика" состоится завтра, 11 октября. Начало встречи - в 22:00.