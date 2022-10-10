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1 час назад

Экс-форвард «Рубина» Мухаметшин приговорен к 1,5 годам тюрьмы

Спорт день за днем

Бывший российский нападающий казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» Руслан Мухаметшин приговорен к лишению свободы на 1,5 года. Бывший футболист будет отправлен в колонию общего режима, сообщила «Столица С».

Экс-нападающий «Рубина» получил 1,5 года тюрьмы
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

По информации источника, Мухаметшин приговорен к такому сроку из-за организации подпольных казино.

В 2019–2020 гг. он был помощником главного тренера «Мордовии», также он на протяжении двух сезонов подряд был лучшим бомбардиром команды в качестве игрока. Сейчас ему 40 лет.

Всего за карьеру он провел 272 игры, в которых забил 103 гола и отдал 23 голевых паса.

Футбол,Руслан Мухаметшин,
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