Экс-нападающий «Рубина» получил 1,5 года тюрьмы

Бывший российский нападающий казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» Руслан Мухаметшин приговорен к лишению свободы на 1,5 года. Бывший футболист будет отправлен в колонию общего режима, сообщила «Столица С».

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По информации источника, Мухаметшин приговорен к такому сроку из-за организации подпольных казино.

В 2019–2020 гг. он был помощником главного тренера «Мордовии», также он на протяжении двух сезонов подряд был лучшим бомбардиром команды в качестве игрока. Сейчас ему 40 лет.