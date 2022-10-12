Форвард "Спартака" Промес пообещал "порвать" ЦСКА в дерби

Нападающий московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес высказался об игре против ЦСКА в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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«Мы порвем ЦСКА в предстоящем дерби!» — приводит слова Промеса «Спорт-Экспресс».

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 5:2. В составе победителей по дублю оформили Квинси Промес и Александр Соболев, еще один гол забил Руслан Литвинов.

Благодаря этой победе красно-белые набрали 25 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Промес с 11 голами занимает первое место в гонке бомбардиров РПЛ. Соболев является лидером чемпионата по количеству результативных передач (5). В сезоне-2022/23 в РПЛ он забил шесть мячей.