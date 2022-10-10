Президент "Барселоны" назвал причину продажи Гризманна

"Продажа Гризманна - это успешная сделка для "Барселоны". Нам заплатят 20 миллионов евро, а еще четыре миллиона заложены в сделку в качестве бонусов. Если "Атлетико" продаст Антуана, то мы получим часть суммы от трансфера. Это может быть сумма до 40 миллионов евро. Если бы Гризманн вернулся в "Барселону" после чемпионата мира, то наша зарплатная ведомость возросла бы на 36 миллионов евро. Вы сами можете представить размер данных проблем", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.