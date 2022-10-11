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1 час назад

Капитан "Спартака" Джикия избежал серьезной травмы и сможет сыграть с ЦСКА

Газета.Ruиещё 2

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия сможет принять участие в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, пишет «Спорт-Экспресс».

Капитан "Спартака" сможет сыграть с ЦСКА
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его информации, защитнику удалось избежать серьезной травмы после столкновения с игроком самарских «Крыльев Советов» в 12-м туре.

Джикии даже не понадобилось медицинское обследование, и он начнет подготовку к московскому дерби вместе с командой.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 5:2. В составе победителей по дублю оформили Квинси Промес и Александр Соболев, еще один гол забил Руслан Литвинов.

Благодаря этой победе красно-белые набрали 25 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Промес с 11 голами занимает первое место в гонке бомбардиров РПЛ. Соболев является лидером чемпионата по количеству результативных передач (5). В сезоне-2022/23 в РПЛ он забил шесть мячей.

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что считает нападающего красно-белых Квинси Промеса настоящим футболистом европейского класса в составе красно-белых, а вовсе не форварда Александра Соболева.

Футбол,Руслан Литвинов,Георгий Джикия,Александр Соболев,Евгений Ловчев,Квинси Промес,Крылья Советов,Спартак,
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