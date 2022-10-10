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30 минут назад

Виктор Гончаренко одержал 100-ю победу в РПЛ

Чемпионат.com

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко в матче 12-го тура РПЛ между уральцами и подмосковными «Химками» (2:1) достиг отметки в 100 победных матчей в высшем дивизионе российского футбола.

Виктор Гончаренко одержал 100-ю победу в РПЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Гончаренко – девятый специалист, которому покорилось подобное достижение. Лидером является наставник «Рубина» Леонид Слуцкий, на его счету 209 победных матчей. В тройку также входят Курбан Бердыев (189) и Юрий Сёмин (148).

Виктор Михайлович Гончаренко тренировал белорусский БАТЭ, в российском первенстве специалист работал с «Кубанью», «Уралом», ЦСКА, «Уфой» и «Краснодаром». Екатеринбургскую команду Гончаренко возглавил во второй раз. Тренер уже работал в «Урале» в 2015 году.

Команда Гончаренко занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков.

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