Тренер ПСЖ раскрыл подробности о травме Месси

"Месси почувствовал мышечный дискомфорт в икрах в первом матче с "Бенфикой". Мы ожидали, что он сможет сыграть и в ответной встрече, но промежуток между матчами слишком короткий. Это всего лишь шесть дней. Лео намного лучше, но он предпочел не участвовать в матче. Мы будем следить за динамикой его восстановления. Возможно, он сможет сыграть в матче с "Марселем", - приводятся слова Гальтье на официальном сайте французского клуба.