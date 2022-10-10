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15 часов назад

Вернуть должок. Сможет ли «Милан» смыть позор первого матча против «Челси»?

Советский спорт

Вернуть должок. Сможет ли «Милан» смыть позор первого матча против «Челси»?
Фото: Советский спортСоветский спорт

В первом матче группового этапа ЛЧ итальянцы без шансов проиграли англичанам со счетом 0:3. Тренер «Челси» назвал этот результат «случайностью». Но сможет ли она повториться во второй раз?

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«Милан» до третьего тура групповой стадии ЛЧ возглавлял квартет, но все изменил один матч, из-за которого итальянцы отлетели на третье место. Как раз в нем чемпион Серии А проиграл «Челси» со счетом 0:3, и теперь перед очным противостоянием у команд одинаковое количество очков. Тем не менее ни о каком кризисе «россонери» говорить не приходится, ведь коллектив восьмого октября не оставил шансов «Ювентусу» (2:0), благодаря чему продолжает находиться в зоне Лиги чемпионов итальянского чемпионата. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

«Челси» после прихода Грэма Поттера значительно улучшил результаты после уволенного Томаса Тухеля: три победы и одна ничья. Новому главному тренеру удалось наладить игру за короткий промежуток, что особенно хорошо прослеживается в атаке, где ранее был кризис. «Челси», как и «Милан», располагается на четвёртой строчке во внутреннем чемпионате.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Милан» посещал «Стэмфорд Бридж» в разобранном составе и, увы, ситуация за шесть дней не сильно изменилась. У итальянской команды по-прежнему большая часть игроков находится на лечении и восстановлении, в том числе основной голкипер Майк Меньян и ключевые футболисты прошлого сезона Алексис Салемакерс, Давиде Калабрия и Алессандро Флоренци. Из-за потерь Стефано Пиоли даже вынужден использовать в центре защиты 22-летнего Маттео Габбия, у которого всего 27 матчей в профессиональном футболе, да и те ограничивались несколькими минутами. Но есть и хорошая новость: вернулся в строй Тео Эрнандес, отсутствующий в прошлом матче ЛЧ. Наверняка он сильно усложнит работу правого фланга «Челси», преимущественно через которой «аристократы» создавали моменты в первом матче.

У «Челси» куда более благоприятная ситуация, но стоит отметить травмировавшегося, как раз в матче с «Миланом», Уэсли Фофана, который пропустит ближайший месяц. Поттер имеет в руках богатый состав, и его выбор будет зависеть исключительно от тактических побуждений. В матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» главный тренер дал возможность отдохнуть Рахиму Стерлингу, Пьер-Эмерику Обамеянгу, Рису Джеймсу и Бену Чилуэллу, которые наверняка появятся с первых минут на «Сан-Сиро». Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

• «Милан» провел в Серии А пять домашних матчей, победив в четырех. Единственным обидчиком оказался «Наполи» (1:2). До этого момента «россонери» имели 14-матчевую беспроигрышную серию.

• «Милан» не забил только дважды в 12 матчах сезона. Первый случай произошел в августе против «Сассуоло» (0:0), второй - против «Челси» (0:3).

• «Челси» при Поттере забил девять голов в четырех матчах.

• Главным арбитром матча назначен Даниэль Зиберт. Немецкий специалист не отличается суровым нравом, что легко подтверждается статистикой: 18 красных карточек и 22 пенальти в 100 матчах.

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