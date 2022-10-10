Друг Кокорина рассказал о влиянии тюрьмы на футболиста

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев в интервью Sport24 рассказал о влиянии тюрьмы на его друга — нападающего «Ариса» Александра Кокорина. По его словам, футболист стал хладнокровнее и умнее.
«Он стал слишком спокойным. Эмоции как будто пропали. Если раньше он через каждое предложение мог шутки вкидывать, то после тюрьмы он стал хладнокровнее. И умнее. За время в тюрьме он многое переосмыслил. Если бы не тюрьма, Саша, думаю, до сих пор бы играл в "Зените"», — считает Чочиев.
Также он рассказал, что в колонии к Кокорину с первого дня «все хорошо относились», поэтому никакого «треша» у него ни в СИЗО, ни в Алексеевке не было.
«Единственное: когда в день его освобождения мы созвонились, он сказал, что больше всего сейчас хочет принять горячую ванну. Чувствовал себя грязным», — отметил Чочиев.
Также, по его словам, в разговоре Кокорин называл сидящих в тюрьмах «не такими плохими людьми, как все думают».
Напомним, что нападающий «Ариса» отбыл в колонии полтора года за избиение экс-департамента автомобильной промышленности Минпромторга России Дениса Пака и гендиректора ФГУП автомобильного института «НАМИ» Сергея Гайсина.