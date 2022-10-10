Друг Кокорина рассказал о влиянии тюрьмы на футболиста

«Он стал слишком спокойным. Эмоции как будто пропали. Если раньше он через каждое предложение мог шутки вкидывать, то после тюрьмы он стал хладнокровнее. И умнее. За время в тюрьме он многое переосмыслил. Если бы не тюрьма, Саша, думаю, до сих пор бы играл в "Зените"», — считает Чочиев.