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1 час назад

Друг Кокорина рассказал о влиянии тюрьмы на футболиста

Елена Прошина

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев в интервью Sport24 рассказал о влиянии тюрьмы на его друга — нападающего «Ариса» Александра Кокорина. По его словам, футболист стал хладнокровнее и умнее.

Друг Кокорина рассказал о влиянии тюрьмы на футболиста
Фото: пресс-служба клуба "Арис"пресс-служба клуба "Арис"

«Он стал слишком спокойным. Эмоции как будто пропали. Если раньше он через каждое предложение мог шутки вкидывать, то после тюрьмы он стал хладнокровнее. И умнее. За время в тюрьме он многое переосмыслил. Если бы не тюрьма, Саша, думаю, до сих пор бы играл в "Зените"», — считает Чочиев.

Также он рассказал, что в колонии к Кокорину с первого дня «все хорошо относились», поэтому никакого «треша» у него ни в СИЗО, ни в Алексеевке не было.

«Единственное: когда в день его освобождения мы созвонились, он сказал, что больше всего сейчас хочет принять горячую ванну. Чувствовал себя грязным», — отметил Чочиев.

Также, по его словам, в разговоре Кокорин называл сидящих в тюрьмах «не такими плохими людьми, как все думают».

Напомним, что нападающий «Ариса» отбыл в колонии полтора года за избиение экс-департамента автомобильной промышленности Минпромторга России Дениса Пака и гендиректора ФГУП автомобильного института «НАМИ» Сергея Гайсина.

Футбол,Сергей Гайсин,Алан Чочиев,Александр Кокорин,Зенит,Минпромторг,
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