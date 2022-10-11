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34 минуты назад

Британский журнал признал Месси лучшим игроком в истории футбола

Советский спортиещё 5

В настоящее время аргентинец продолжает выступать в составе "ПСЖ".

Месси опять обогнал Роналду
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Британский журнал "FourFourTwo" признал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

Примечательно, что если второе место занял легендарный Диего Марадона, то третье неожиданно досталось Криштиану Роналду.

Таким образом, лучший футболист 20-го века Пеле не попал в тройку лучших.

Бывший голкипер московского "Динамо" и сборной СССР, чемпион Европы и Олимпийских игр Лев Яшин, лучший вратарь прошлого столетия Лев Яшин оказался на 31-й строчке.

В текущем сезоне Месси провел 13 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил восемь мячей.

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