​Кейн прокомментировал слухи о «Баварии»

«Я сосредоточен на «Тоттенхэме» и стараюсь делать всё возможное ради команды. «Бавария» - это топ-клуб. Но всё моё мнение сконцентрировано на играх «Тоттенхэма» и на попытках приносить команде победы», - сказал Кейн, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Джонатан Вил.