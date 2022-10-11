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59 минут назад

​Кейн прокомментировал слухи о «Баварии»

Евро-футбол.Руиещё 2

Нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в последние недели и месяцы слухи связывали с «Баварией». 29-летний англичанин дал комментарий на этот счёт.

​Кейн прокомментировал слухи о «Баварии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сосредоточен на «Тоттенхэме» и стараюсь делать всё возможное ради команды. «Бавария» - это топ-клуб. Но всё моё мнение сконцентрировано на играх «Тоттенхэма» и на попытках приносить команде победы», - сказал Кейн, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Джонатан Вил.

В сезоне 2022/2023 Гарри Кейн забил восемь голов в 12 матчах. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают форварда в 90 миллионов евро.

Футбол,Гарри Кейн,
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