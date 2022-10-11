Директор по футболу «Шахтера» призвал участников ЛЧ помочь Украине

«В эти дни Украина как никогда нуждается во всеобщей поддержке. Поэтому я обратился в европейские клубы и уверен, что многие из них не останутся в стороне и проявят солидарность с украинскими людьми и страной», — цитирует хорвата пресс-служба «Шахтера».