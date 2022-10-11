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1 час назад

Директор по футболу «Шахтера» Срна призвал участников Лиги чемпионов помочь Украине

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна написал письма с обращением к каждому из оставшихся 31 участника нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Директор по футболу «Шахтера» призвал участников ЛЧ помочь Украине

Бывший защитник клуба призвал поддержать Украину с помощью специализированной платформы, послом которой он стал летом нынешнего года.

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«В эти дни Украина как никогда нуждается во всеобщей поддержке. Поэтому я обратился в европейские клубы и уверен, что многие из них не останутся в стороне и проявят солидарность с украинскими людьми и страной», — цитирует хорвата пресс-служба «Шахтера».

Во вторник, 11 октября, украинский клуб в Варшаве сыграет с мадридским «Реалом» в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Стартовый свиток для команд прозвучит в 22.00 по московскому времени.

После трех матчей «Шахтер» занимает второе место (четыре очка) в турнирной таблице своего квартета. Первым идет «Реал» (девять), третьим — «РБ Лейпциг» (три), замыкает таблицу «Селтик» (одно).

Ранее Дарио Срна раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) и поблагодарил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за отношение к команде и футболу на Украине.

Футбол,Реал,УЕФА,
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