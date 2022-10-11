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23 минуты назад

Бразильский футболист "Зенита" Малком объяснил желание получить российское гражданство

Газета.Ruиещё 2

Бразильский атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Малком прокомментировал информацию, что он и его одноклубник Клаудиньо хотят получить российское гражданство.

Бразильский футболист объяснил желание получить российское гражданство
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У меня еcть две вещи, которые хочу cказать по этому поводу. Первое: еcли вcе cложитcя и я получу роccийcкий паcпорт, то это будет проявлением уважения к cтране и клубу, которые так тепло меня приняли.

Второе: если это поможет «Зениту» получить дополнительное место еще для одного иностранца, то в выигрыше останутся все», — приводит слова бразильца «Матч ТВ».

Напомним, что 18 сентября стало известно, что Клаудиньо и Малком начали процесс получения российского гражданства. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021-го. Оба игрока являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что нормально относится к возможной натурализации Малкома и Клаудиньо.

Футбол,Геннадий Орлов,Зенит,
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