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2 часа назад

В «Динамо» назвали сроки восстановления Норманна

Евро-футбол.Ру

Норвежский хавбек «Динамо» Матиас Норманн выбыл из строя из-за повреждения плеча, полученного в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (1:1). Из-за травмы скандинав был заменен в перерыве.

В «Динамо» назвали сроки восстановления Норманна
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

На вопрос журналиста ТАСС в пресс-службе «Динамо» заявили, что у Норманна выявлен вывих плеча. Срок его восстановления составит порядка одного месяца.

Матиас перебрался в стан «бело-голубых» в сентябре. Он был арендован у «Ростова» с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Норманн провел четыре поединка, в которых не отметился голевыми действиями.

Футбол,Матиас Норманн,Динамо,
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