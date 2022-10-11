Футболист "Зенита" Малком ответил на вопрос об игре за сборную России

– У меня есть две вещи, которые хочу сказать по этому поводу. Первое: если все сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли.



Второе: если это поможет «Зениту» получить дополнительное место еще для одного иностранца, то в выигрыше останутся все.