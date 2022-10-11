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1 час назад

Поттер оценил шансы в матче «Милан» - «Челси»

Евро-футбол.Ру

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» на выезде встретится с «Миланом». Своим мнением об этом поединке поделился главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер.

Поттер оценил шансы в матче «Милан» - «Челси»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Команда настроена победить на «Сан-Сиро». Приложим все силы, чтобы добиться успеха. Это великолепная футбольная арена. «Милан» покажет совсем другую игру дома, «россонери» будут пользоваться преимуществом домашних стен. Это будет матч с равными шансами на успех», - передает слова наставника пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет 11 октября и начнется в 22:00 по московскому времени. Перед этим матчем «Милан» идет на третьем месте, а «Челси» занимает вторую строчку.

Футбол,УЕФА,
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