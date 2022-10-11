Кутепов оценил уровень игры «Спартака»

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», поделился мнением об игре «народной команды» в нынешнем сезоне.

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«Хорошо, что «Спартак» сейчас на ходу. Значит, могут», - приводит слова защитника издание «Чемпионат».

В последнем матче «красно-белые» одержали крупную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 5:2. После 12 туров чемпионата России «Спартак» набрал 25 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице.