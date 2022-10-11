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1 час назад

«Ювентус» готовит 60 миллионов на громкий трансфер

Евро-футбол.Ру

Один из лучших футболистов римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Согласно сообщениям La Gazzetta dello Sport, заинтересованность в подписании серба проявляет туринский «Ювентус».

«Ювентус» готовит 60 миллионов на громкий трансфер
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Грядущей зимой руководство «старой синьоры» готово предложить за полузащитника 50 миллионов евро плюс еще десять в качестве бонусов.

Милинкович-Савич является игроком римского коллектива с 2015 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии Сергей провел 12 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Футбол,Сергей Милинкович-савич,
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