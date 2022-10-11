«Ювентус» готовит 60 миллионов на громкий трансфер

Один из лучших футболистов римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Согласно сообщениям La Gazzetta dello Sport, заинтересованность в подписании серба проявляет туринский «Ювентус».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Грядущей зимой руководство «старой синьоры» готово предложить за полузащитника 50 миллионов евро плюс еще десять в качестве бонусов.