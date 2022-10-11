Экс-футболист "Спартака" и "Краснодара" в трех словах описал Россию

— Понравилась, только есть одно но: если ты не дружишь с головой, не сконцентрирован на футболе, ты потеряешься — 100%. Очень большой город, много красивейших девушек, много ночных клубов — вообще другая жизнь! А в Краснодаре все спокойно. Помню, как я забил за «Спартак» и вывел команду в группу Лиги чемпионов. Это навсегда в моей памяти, как и гол в ворота ЦСКА, и радость ультрас: фанаты ведут себя как сумасшедшие — топовая атмосфера, прямо как в Бразилии! В «Локомотиве» тоже все было хорошо, часто играли в еврокубках. В каждом клубе были свои плюсы. Неважно, какой город, потому что я люблю Россию!