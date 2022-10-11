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1 час назад

СМИ сообщили о возможной приостановке чемпионата Украины по футболу

Газета.Ruиещё 1

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Украинская премьер-лига (УПЛ) рассматривают вариант приостановки чемпионата страны, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

Чемпионат Украины по футболу могут приостановить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, матчи, которые должны были пройти в предстоящие выходные в Киеве, уже отменены.

Ранее официальный сайт киевского «Динамо» сообщил о смерти известного фаната украинского клуба Максима Яловцова.

«На фронте погиб один из лидеров фанатского движения киевского «Динамо» Максим Яловцов.

Душа компании, верный товарищ, отважный и мужественный воин – таким его навсегда запомнят друзья и побратимы. Клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Максима», – говорится в сообщении.

10 октября «Динамо» в матче Украинской премьер-лиги разгромило «Рух» со счетом 3:0. Подопечные Мирчи Луческу занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

В ближайшем матче столичный клуб примет французский «Ренн» в матче 4-го тура Лиги Европы. Встреча состоится 13 октября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Футбол,Мирча Луческу,Динамо,
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