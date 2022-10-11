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1 час назад

В Польше не рассматривают возможность проведения товарищеской игры со сборной России

Rusfootball

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски оценил возможность проведения товарищеского матча с национальной командой России. Сборные России и Польше должны были в марте 2022 года встретится в полуфинальном стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2022. Но из-за политической ситуации ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. Польша автоматически вышла в финал мини-турнира, где обыграла Швецию. Поляки вышли на чемпионат мира, где сыграют в одной группе с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой.

Польша резко против товарищеской игры со сборной России
Фото: RusfootballRusfootball

"У нас нет планов проводить товарищеский матч со сборной России в обозримом будущем", - приводит слова Квятковского Metaratings.

Россия не была допущена до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Польша в квалификации на Евро сыграет с Чехией, Албанией, Фарерскими островами и Молдавией.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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