Польша резко против товарищеской игры со сборной России

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски оценил возможность проведения товарищеского матча с национальной командой России. Сборные России и Польше должны были в марте 2022 года встретится в полуфинальном стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2022. Но из-за политической ситуации ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. Польша автоматически вышла в финал мини-турнира, где обыграла Швецию. Поляки вышли на чемпионат мира, где сыграют в одной группе с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой.