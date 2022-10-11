ФИФА может запретить повязки против дискриминации

ФИФА может не разрешить капитанам сборных носить повязку против дискриминации на ЧМ-2022.

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В сентябре стало известно, что капитаны Англии, Германии, Нидерландов и еще 7 сборных в знак протеста против всех форм дискриминации в обществе будут весь сезон играть в повязке OneLove («Одна любовь»). На повязке изображено сердце с полосами разных цветов, символизирующих представителей всех слоев общества.

Капитан сборной Сербии Душан Тадич не будет носить капитанскую повязку в знак протеста против дискриминации на ЧМ. Он отказывался от символики в поддержку Украины и ЛГБТ в лиге Нидерландов.

Международная федерация футбола еще не озвучила информацию по поводу ношения данной повязки на чемпионате мира в Катаре, но существует вероятность, что это будет запрещено делать.

По информации The Telegraph, англичане готовы пойти против решения ФИФА, даже если придется платить штрафы, чтобы капитан сборной Харри Кейн мог носить эту повязку во время матчей.