Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
1 час назад

ФИФА может не разрешить капитанам носить повязку против дискриминации OneLove на ЧМ-2022. Англичане готовы рискнуть даже в случае штрафа

Sports.ru

ФИФА может не разрешить капитанам сборных носить повязку против дискриминации на ЧМ-2022.

ФИФА может запретить повязки против дискриминации
Фото: Sports.ruSports.ru

В сентябре стало известно, что капитаны Англии, Германии, Нидерландов и еще 7 сборных в знак протеста против всех форм дискриминации в обществе будут весь сезон играть в повязке OneLove («Одна любовь»). На повязке изображено сердце с полосами разных цветов, символизирующих представителей всех слоев общества.

Капитан сборной Сербии Душан Тадич не будет носить капитанскую повязку в знак протеста против дискриминации на ЧМ. Он отказывался от символики в поддержку Украины и ЛГБТ в лиге Нидерландов.

Международная федерация футбола еще не озвучила информацию по поводу ношения данной повязки на чемпионате мира в Катаре, но существует вероятность, что это будет запрещено делать.

По информации The Telegraph, англичане готовы пойти против решения ФИФА, даже если придется платить штрафы, чтобы капитан сборной Харри Кейн мог носить эту повязку во время матчей.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет в группе с Ираном, США и Уэльсом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители