Израильский защитник "Динамо" описал русских двумя словами

«Русские — прекрасный народ. Мне очень нравится, что в такой большой стране собрано множество вер и культур — это действительно здорово.



Конечно, я планирую учить русский язык. В Израиле много русских. Когда я еще учился в школе, общался с людьми, которые очень хорошо говорили по-русски. Поэтому для меня это не проблема», — приводит слова футболиста Sport24.