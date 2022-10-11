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1 час назад

Защитник "Динамо" Даса заявил, что планирует выучить русский язык

Газета.Ru

Израильский защитник московского «Динамо» Эли Даса поделился мнением о россиянах и местной культуре.

Израильский защитник "Динамо" описал русских двумя словами
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

«Русские — прекрасный народ. Мне очень нравится, что в такой большой стране собрано множество вер и культур — это действительно здорово.

Конечно, я планирую учить русский язык. В Израиле много русских. Когда я еще учился в школе, общался с людьми, которые очень хорошо говорили по-русски. Поэтому для меня это не проблема», — приводит слова футболиста Sport24.

Капитан сборной Израиля Даса подписал контракт с «Динамо» 7 сентября. Соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2023/2024 с возможность продления еще на один сезон. Последние три года Даса провел в нидерландском «Витессе», в составе которого принял участие в 73 встречах в национальном первенстве.

Ранее израильский защитник заявил, что форвард «Динамо» Федор Смолов смог бы играть в европейском гранде.

Футбол,Федор Смолов,Динамо,
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