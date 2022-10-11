Тренером «Локо» будет россиянин

Новым тренером «Локомотива» будет не иностранец.

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Как сообщает журналист Иван Карпов, главным тренером московского клуба назначат российского специалиста. Но это будет не Андрей Талалаев, не Юрий Семин и не Сергей Юран.

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов – кандидат на аналогичный пост в «Локомотиве». Однако у него есть моральные обязательства перед клубом из Нижнего Новгорода.