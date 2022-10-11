Тренером «Локо» будет россиянин

Новым тренером «Локомотива» будет не иностранец.
Как сообщает журналист Иван Карпов, главным тренером московского клуба назначат российского специалиста. Но это будет не Андрей Талалаев, не Юрий Семин и не Сергей Юран.
Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов – кандидат на аналогичный пост в «Локомотиве». Однако у него есть моральные обязательства перед клубом из Нижнего Новгорода.
Напомним, «Локо» уволил бывшего главного тренера Йозефа Циннбауэра после поражения от «Сочи» в 12-м туре Мир РПЛ (0:4). Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице, имея 9 очков.