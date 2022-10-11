«Локомотив» может возглавить тренер «Крыльев Советов»

Осинькин возглавил «Крылья Советов» в июле 2020 года, с ним команда выиграла Олимп-ФНЛ и вернулась в Премьер лигу. В текущем сезоне самарский клуб с 11 очками после 12 матчей занимает 11 е место в таблице Мир РПЛ.