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27 минут назад

Осинькин может возглавить «Локомотив». В тренере «Крыльев» заинтересован гендиректор Леонченко

Sports.ruиещё 2

По информации «Матч ТВ», главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассматривается в качестве кандидата на пост тренера московского клуба.

«Локомотив» может возглавить тренер «Крыльев Советов»
Фото: Sports.ruSports.ru

В 57-летнем специалисте заинтересован генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко.

Осинькин возглавил «Крылья Советов» в июле 2020 года, с ним команда выиграла Олимп-ФНЛ и вернулась в Премьер лигу. В текущем сезоне самарский клуб с 11 очками после 12 матчей занимает 11 е место в таблице Мир РПЛ.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Локомотива» будет россиянин, но не Андрей Талалаев, не Юрий Семин и не Сергей Юран, а возможно, Михаил Галактионов.

Напомним, «Локо» уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра после поражения от «Сочи» в 12-м туре (0:4). Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице, имея 9 очков.

Футбол,Игорь Осинькин,Михаил Галактионов,Владимир Леонченко,Сергей Юран,Андрей Талалаев,Юрий Семин,Крылья Советов,
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