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27 минут назад

Финансирование системы идентификации болельщиков планируют увеличить в 2023-2025 годах

Sports.ru

Финансирование системы идентификации болельщиков будет увеличено в ближайшие годы.

В Fan ID планируют вложить еще больше денег
Фото: Sports.ruSports.ru

Увеличение финансирования системы предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы, сообщил на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту министр спорта РФ Олег Матыцин.

«На проведение соревнований увеличен объем бюджетных ассигнований в 2023 году на 2,6 млрд рублей, в 2024-м – на 2,105

Увеличены объемы финансирования на систему идентификации болельщиков», – сказал Матыцин.

С июля этого года начала действовать карта болельщика (Fan ID) для посещения матчей Мир РПЛ.

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках (на примере Кубка России)

Футбол,Олег Матыцин,Госдума,
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