​Стало известно, после какого слова Рамос получил красную карточку

На выходных «ПСЖ» сыграл вничью в гостях у «Реймса» - 0:0. В концовке первого тайма парижане остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Серхио Рамос. Сначала испанец был предупреждён, но тут же судья удалил игрока с поля.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на Canal+, Рамос получил красную карточку после сказанного слова «ублюдок» на испанском языке.