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19 минут назад

​Стало известно, после какого слова Рамос получил красную карточку

Евро-футбол.Ру

На выходных «ПСЖ» сыграл вничью в гостях у «Реймса» - 0:0. В концовке первого тайма парижане остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Серхио Рамос. Сначала испанец был предупреждён, но тут же судья удалил игрока с поля.

​Стало известно, после какого слова Рамос получил красную карточку
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на Canal+, Рамос получил красную карточку после сказанного слова «ублюдок» на испанском языке.

По данным источника, в протоколе арбитр указал, что Рамос был удалён не за оскорбление официального лица, а за протесты. Защитника могут дисквалифицировать на срок от 2 до 7 матчей. Решение будет вынесено в среду.

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