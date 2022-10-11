​«Реал» выбрал замену Бензема

«Реал» доволен игрой Карима Бензема на острие атаки. Всё идёт к тому, что мадридский клуб продлит контракт с французом ещё на сезон – до средины 2024 года. Именно на то время «сливочные» планируют пригласить нового центрфорварда. Как сообщает Sky Germany, в качестве приоритета «Реал» выбрал Эрлинга Холанна, ныне блистающего в «Манчестер Сити». В 13 играх за английский клуб норвежец отметился 20 результативными ударами.