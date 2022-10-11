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26 минут назад

​«Реал» выбрал звёздного форварда на замену Бензема

Евро-футбол.Ру

«Реал» доволен игрой Карима Бензема на острие атаки. Всё идёт к тому, что мадридский клуб продлит контракт с французом ещё на сезон – до средины 2024 года. Именно на то время «сливочные» планируют пригласить нового центрфорварда. Как сообщает Sky Germany, в качестве приоритета «Реал» выбрал Эрлинга Холанна, ныне блистающего в «Манчестер Сити». В 13 играх за английский клуб норвежец отметился 20 результативными ударами.

​«Реал» выбрал замену Бензема
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ранее в СМИ сообщалось о том, что выкупить Эрлинга Холанна летом 2024 года можно будет за 200 миллионов евро.

Напомним, что «Реал» связывали с Эрлингом Холанном минувшим летом, но норвежец отправился в Англию.

Футбол,Карим Бензема,Реал,
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