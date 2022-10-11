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25 минут назад

Де Росси назначен главным тренером СПАЛа

Чемпионат.comиещё 2

Бывший футболист «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси назначен главным тренером итальянского СПАЛа, информирует официальный сайт клуба.

Де Росси взяли на работу главным тренером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

Дэниэле Де Росси завершил карьеру в 2019 году в аргентинском клубе «Бока Хуниорс». До этого он провёл 17 сезонов в составе «Ромы», сыграв в 459 матчах.

В качестве тренера Де Росси принял участие в чемпионате Европы по футболу 2020 года в составе штаба Роберто Манчини, выиграв вместе со сборной Италии золото турнира.

Футбол,Роберто Манчини,
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