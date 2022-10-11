Де Росси взяли на работу главным тренером

Бывший футболист «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси назначен главным тренером итальянского СПАЛа, информирует официальный сайт клуба.
Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
Дэниэле Де Росси завершил карьеру в 2019 году в аргентинском клубе «Бока Хуниорс». До этого он провёл 17 сезонов в составе «Ромы», сыграв в 459 матчах.
В качестве тренера Де Росси принял участие в чемпионате Европы по футболу 2020 года в составе штаба Роберто Манчини, выиграв вместе со сборной Италии золото турнира.