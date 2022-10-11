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51 минуту назад

Килиан Мбаппе признал, что совершил ошибку, заключив новый контракт с "ПСЖ"

Газета.Ruиещё 9

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе решил покинуть парижский клуб в зимнее трансферное окно 2023 года, сообщает Marca.

Килиан Мбаппе признал роковую ошибку
Фото: Газета.руГазета.ру

По информации источника, форвард признал, что совершил ошибку, когда подписал новое соглашение с парижским клубом, поддавшись давлению со стороны клуба. Он уже поговорил с руководством и попросил его отпустить. Отмечается, что «ПСЖ» готов пойти на это только при одном условии — следующим клубом, куда перейдет Мбаппе, будет не мадридский «Реал».

Источник отмечает, что на сегодняшний момент единственным вариантом для Мбаппе является «Ливерпуль», который уже пытался заключить с форвардом контракт в 2022 году.

21 мая стало известно, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся. Теперь зарплата Мбаппе во Франции составляет €40 млн в год.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье объяснил свое решение не включать нападающего Килиана Мбаппе в стартовый состав команды на игру с «Ниццей».

Футбол,Кристоф Гальтье,Реал,
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