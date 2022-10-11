Килиан Мбаппе признал роковую ошибку

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе решил покинуть парижский клуб в зимнее трансферное окно 2023 года, сообщает Marca.

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По информации источника, форвард признал, что совершил ошибку, когда подписал новое соглашение с парижским клубом, поддавшись давлению со стороны клуба. Он уже поговорил с руководством и попросил его отпустить. Отмечается, что «ПСЖ» готов пойти на это только при одном условии — следующим клубом, куда перейдет Мбаппе, будет не мадридский «Реал».

Источник отмечает, что на сегодняшний момент единственным вариантом для Мбаппе является «Ливерпуль», который уже пытался заключить с форвардом контракт в 2022 году.

21 мая стало известно, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся. Теперь зарплата Мбаппе во Франции составляет €40 млн в год.