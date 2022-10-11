Дмитрий Булыкин объяснил, какой тренер нужен «Локомотиву»

«Локомотиву» нужен российский специалист Галактионов? Он показал себя как хороший тренер. Многие специалисты могут исправить ситуацию в клубе, потому что по подбору футболистов и бюджету никаких проблем нет. Нужно сплотить ребят и хорошо поработать во время зимней паузы — в таком случае всё будет нормально.