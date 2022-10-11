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1 час назад

Дмитрий Булыкин объяснил, какой тренер нужен «Локомотиву»

Чемпионат.comиещё 1

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался на тему того, какой тренер нужен московскому «Локомотиву». Ранее пост наставника железнодорожников покинул Йозеф Циннбауэр.

Дмитрий Булыкин объяснил, какой тренер нужен «Локомотиву»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Локомотиву» нужен российский специалист Галактионов? Он показал себя как хороший тренер. Многие специалисты могут исправить ситуацию в клубе, потому что по подбору футболистов и бюджету никаких проблем нет. Нужно сплотить ребят и хорошо поработать во время зимней паузы — в таком случае всё будет нормально.

Единственное, нужен тренер, который сможет найти общий язык с футболистами: создать хороший микроклимат внутри, чтобы к «Локомотиву» вернулась былая слава», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Футбол,Илья Никульников,Дмитрий Булыкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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