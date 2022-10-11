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28 минут назад

«Верона» уволила Чоффи с поста главного тренера

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«Верона» отправила в отставку Габриэле Чоффи с поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«Верона» уволила тренера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— «Верона» благодарит Чоффи и сотрудников его тренерского штаба за проделанную работу, — говорится в сообщении.

Чоффи возглавил итальянский клуб в июле этого года, соглашение с 47 летним специалистом было рассчитано до 2024 года.

«Верона» после девяти туров Серии А занимает 18 е место в таблице, команда одержала одну победу, на ее счету пять очков. В следующем матче «Верона» примет «Милан» 16 октября.Источник:Официальный сайт «Вероны»

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