«Верона» уволила тренера

«Верона» отправила в отставку Габриэле Чоффи с поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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— «Верона» благодарит Чоффи и сотрудников его тренерского штаба за проделанную работу, — говорится в сообщении.

Чоффи возглавил итальянский клуб в июле этого года, соглашение с 47 летним специалистом было рассчитано до 2024 года.