«Верона» уволила тренера

«Верона» отправила в отставку Габриэле Чоффи с поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
— «Верона» благодарит Чоффи и сотрудников его тренерского штаба за проделанную работу, — говорится в сообщении.
Чоффи возглавил итальянский клуб в июле этого года, соглашение с 47 летним специалистом было рассчитано до 2024 года.
«Верона» после девяти туров Серии А занимает 18 е место в таблице, команда одержала одну победу, на ее счету пять очков. В следующем матче «Верона» примет «Милан» 16 октября.Источник:Официальный сайт «Вероны»