В "Пюнике" высказались об отказе Литвы пустить в страну российского игрока Коваленко

Председатель совета директоров армянского "Пюника" Артур Согомонян поделился подробностями ситуации с отказом Литвы выдать визу для въезда в страну российскому футболисту команды Михаилу Коваленко. Защитник не смог полететь с "Пюником" на матч Лиги конференций с литовским "Жальгирисом", который пройдет в Литве 13 октября.
"Поначалу была возможность допуска к матчу. Мы обратились в УЕФА, и организация предоставила все документы и рекомендации. Мы сдали необходимые документы, надеясь все-таки получить визу. Михаил важен для нашей команды и очень нужен в этой игре. На него рассчитывал тренерский штаб. Но, к сожалению, ему и старшему тренеру Степану Монареву не дали визы. Мы сильно расстроились. Обращались в УЕФА, честно сказать, второй раз уже. До этого были определенные проблемы с получением визы в Швейцарию. Но тогда после вмешательства УЕФА нам удалось этот вопрос решить. Посол Литвы в Армении обнадежил нас, сказал, что все сделает для получения визы. Спустя три дня всем выдали, кроме двоих наших участников команды", - сообщил Согомонян Sport24.
Он также рассказал, что Словакия может отказать Коваленко и Монареву во въезде в страну на матч, который пройдет 27 октября. Коваленко родился в Санкт-Петербурге и прошел через молодежную команду "Зенита". На взрослом уровне он успел поиграть за "Сочи", "Тюмень" и "Олимп-Долгопрудный". С 2022 года Коваленко представляет армянский "Пюник". Также в Армении ему удалось поиграть за "Ной", в составе которого он стал серебряным призером чемпионата, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
2 октября стало известно, что власти Польши не разрешают российскому игроку израильского клуба "Хапоэль" Магомеду-Шапи Сулейманову въезд на территорию страны из-за гражданства футболиста. Игра между польским клубом "Лех" и "Хапоэлем" прошла 6 октября в польском городе Познань. Ранее стало известно, что капитан московского "Спартака" Георгий Джикия сможет принять участие в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.