В "Пюнике" высказались об отказе Литвы пустить в страну российского игрока Коваленко

"Поначалу была возможность допуска к матчу. Мы обратились в УЕФА, и организация предоставила все документы и рекомендации. Мы сдали необходимые документы, надеясь все-таки получить визу. Михаил важен для нашей команды и очень нужен в этой игре. На него рассчитывал тренерский штаб. Но, к сожалению, ему и старшему тренеру Степану Монареву не дали визы. Мы сильно расстроились. Обращались в УЕФА, честно сказать, второй раз уже. До этого были определенные проблемы с получением визы в Швейцарию. Но тогда после вмешательства УЕФА нам удалось этот вопрос решить. Посол Литвы в Армении обнадежил нас, сказал, что все сделает для получения визы. Спустя три дня всем выдали, кроме двоих наших участников команды", - сообщил Согомонян Sport24.