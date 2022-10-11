Появились подробности возможного ухода Мбаппе из ПСЖ

Появились подробности возможного ухода французского нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, форвард собирается покинуть команду в зимнее трансферное окно. Он убежден, что клуб предал его, потому что не выполнил условия, о которых они договорились перед подписанием соглашения. Сообщается также, что нынешний контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2024-го года, а не 2025-го, как было объявлено официально.

Ранее 11 октября стало известно, что нападающий хочет покинуть парижский клуб. Он уже высказал свое желание руководству команды. ПСЖ готов пойти навстречу нападающему только в том случае, если француз перейдет не в мадридский «Реал».