«Не очень верится в искренность». Мостовой — о словах Малкома про Россию

«Не очень верится в искренность. Незачем это делать, а тем более — говорить. Сейчас у сборной нет матчей: да и не очень понятно, когда они будут. И зачем освобождать места для легионеров? Жить здесь Малком всё равно не будет. У нас есть свежий пример — Марио Фернандес. Все к нему относились с уважением, он здорово играл, выступал за сборную. Хотя я был не сторонником этого. Он уехал в Бразилию. Зато все при этом будут кричать лозунгами: «Давайте развивать!». Я не вижу здесь вообще смысла. Будет Малком с российским паспортом, закончится контракт с «Зенитом» — поедет в Бразилию. По-футбольному это здорово, но по-человечески — зачем?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.