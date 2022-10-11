Отца футболиста сборной Чили нашли мертвым в конном клубе

Отца футболиста сборной Чили Артуро Видаля Эрасмо Видаля нашли мертвым в конном клубе, передает ADN. Отмечается, что тело Видаля-старшего обнаружила владелица ресторана, который находился в конном клубе. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Правоохранительные органы расследуют обстотельства смерти Эрасмо Видаля. Артуро Видаль с 2022 года выступает за бразильский "Фламенго". Также он играл за туринский "Ювентус", каталонскую "Барселону" и миланский "Интер".
Ранее на 62-м году ушел из жизни тренер лондонского "Тоттенхэма" Джан Пьеро Вентроне. По официальным данным, причиной смерти итальянского специалиста, который пополнил штаб Антонио Конте в прошлом году, стала лейкемия.
"Любезный за пределами поля, требовательный на тренировках — Джан Пьеро сумел быстро влюбить в себя как персонал клуба, так и футболистов. Нам всем будет его очень не хватать. В это невероятно грустное время наши мысли целиком и полностью с его семьей и друзьями", — гласит текст некролога, опубликованного "Тоттенхэмом".