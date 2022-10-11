Отца футболиста сборной Чили нашли мертвым в конном клубе

"Любезный за пределами поля, требовательный на тренировках — Джан Пьеро сумел быстро влюбить в себя как персонал клуба, так и футболистов. Нам всем будет его очень не хватать. В это невероятно грустное время наши мысли целиком и полностью с его семьей и друзьями", — гласит текст некролога, опубликованного "Тоттенхэмом".