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1 час назад

Отца футболиста сборной Чили Видаля нашли мертвым в конном клубе

Газета.Ru

Отца футболиста сборной Чили Артуро Видаля Эрасмо Видаля нашли мертвым в конном клубе, передает ADN. Отмечается, что тело Видаля-старшего обнаружила владелица ресторана, который находился в конном клубе. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Отца футболиста сборной Чили нашли мертвым в конном клубе
Фото: LdelSurNoticiasLdelSurNoticias

Правоохранительные органы расследуют обстотельства смерти Эрасмо Видаля. Артуро Видаль с 2022 года выступает за бразильский "Фламенго". Также он играл за туринский "Ювентус", каталонскую "Барселону" и миланский "Интер".

Ранее на 62-м году ушел из жизни тренер лондонского "Тоттенхэма" Джан Пьеро Вентроне. По официальным данным, причиной смерти итальянского специалиста, который пополнил штаб Антонио Конте в прошлом году, стала лейкемия.

"Любезный за пределами поля, требовательный на тренировках — Джан Пьеро сумел быстро влюбить в себя как персонал клуба, так и футболистов. Нам всем будет его очень не хватать. В это невероятно грустное время наши мысли целиком и полностью с его семьей и друзьями", — гласит текст некролога, опубликованного "Тоттенхэмом".

Футбол,Артуро Видаль,
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