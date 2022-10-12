Дзюбе предрекли проблемы в Турции и скорое возвращение в Россию

«Надо возвращаться в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и умолять, чтобы его хоть кто-то взял. В «Сочи» он мог бы попробовать вернуться к прежним кондициям, но надо будет пахать, а не балду пинать.



Артем думает, что он главная звезда российского футбола, это мышление надо менять. Он уже упавшая звезда, не больше», — приводит слова Кававзашвили Sport24.