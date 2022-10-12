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1 час назад

Легенда "Спартака" Кавазашвили предрек Дзюбе проблемы в Турции и скорое возвращение в Россию

Газета.Ruиещё 3

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о нападающем Артеме Дзюбе, который в нынешнем сезоне выступает за турецкую «Адану Демирспор».

Дзюбе предрекли проблемы в Турции и скорое возвращение в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, если в ближайших турах 34-летний форвард не сможет подняться со скамейки запасных, то можно будет утверждать о его провале в турецкой Суперлиге.

«Надо возвращаться в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и умолять, чтобы его хоть кто-то взял. В «Сочи» он мог бы попробовать вернуться к прежним кондициям, но надо будет пахать, а не балду пинать.

Артем думает, что он главная звезда российского футбола, это мышление надо менять. Он уже упавшая звезда, не больше», — приводит слова Кававзашвили Sport24.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет получить от «Коринтианса» двух игроков из-за ухода Юри Алберто.

Футбол,Анзор Кавазашвили,Зенит,Спартак,
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