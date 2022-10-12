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50 минут назад

Анри - о возможном уходе Мбаппе из «ПСЖ»: Может, Килиан думает, что он важнее клуба?

Советский спорт

Футболист хочет расстаться с командой уже в зимнее трансферное окно.

Экс-игрок сборной Франции прокомментировал ситуацию с Мбаппе в «ПСЖ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал ситуацию с нападающим Килианом Мбаппе в «ПСЖ».

Ранее в СМИ появилась информация, что 23-летний футболист обвиняет парижский клуб в предательстве.

«Есть нечто большее, чем любой игрок — это клуб. Или Килиан думает, что он важнее клуба? Есть лишь одно правило: если наставник говорит вам что-то сделать, вы это делаете, если это идет на пользу команде. Если вы в этом не уверены, то обсуждаете это с тренером», — цитируют Анри зарубежные СМИ.

В текущем сезоне Мбаппе провел 12 матчей, в которых забил 11 мячей.

Футбол,Тьерри Анри,
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