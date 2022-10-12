Экс-игрок сборной Франции прокомментировал ситуацию с Мбаппе в «ПСЖ»

Футболист хочет расстаться с командой уже в зимнее трансферное окно.
Экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал ситуацию с нападающим Килианом Мбаппе в «ПСЖ».
Ранее в СМИ появилась информация, что 23-летний футболист обвиняет парижский клуб в предательстве.
«Есть нечто большее, чем любой игрок — это клуб. Или Килиан думает, что он важнее клуба? Есть лишь одно правило: если наставник говорит вам что-то сделать, вы это делаете, если это идет на пользу команде. Если вы в этом не уверены, то обсуждаете это с тренером», — цитируют Анри зарубежные СМИ.
В текущем сезоне Мбаппе провел 12 матчей, в которых забил 11 мячей.