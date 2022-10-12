Экс-игрок сборной Франции прокомментировал ситуацию с Мбаппе в «ПСЖ»

«Есть нечто большее, чем любой игрок — это клуб. Или Килиан думает, что он важнее клуба? Есть лишь одно правило: если наставник говорит вам что-то сделать, вы это делаете, если это идет на пользу команде. Если вы в этом не уверены, то обсуждаете это с тренером», — цитируют Анри зарубежные СМИ.