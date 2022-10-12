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1 час назад

Хосе Гайя подпишет новый контракт с «Валенсией»

Чемпионат.com

Защитник испанской «Валенсии» Хосе Луис Гайя в ближайшее время подпишет новое долгосрочное соглашение с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Хосе Гайя подпишет новый контракт
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ожидается, что все документы будут подписаны в течение нескольких дней. Новый контракт будет рассчитан на 5 лет, предыдущее соглашение с капитаном испанского клуба истекало 30-го июня 2023 года.

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо заинтересован в том, чтобы 27-летний испанский защитник остался в команде. В текущем сезоне на счету Гайя 4 сыгранных матча, в которых он отметился одной голевой передачей.

«Валенсия» занимает 7-е место в испанской Ла Лиге, имея в своём активе 13 набранных очков после 8-и сыгранных туров.

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Футбол,Фабрицио Романо,
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