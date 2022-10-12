«Челси» решил избавиться от одного футболиста

Швейцарский полузащитник Денис Закария может досрочно покинуть лондонский «Челси» и вернуться в туринский «Ювентус». Об этом сообщают журналисты 90min.

Согласно сведениям источника, 25-летний футболист не входит в планы главного тренера «пенсионеров» Грэма Поттера. Специалист выступает за то, чтобы досрочно расторгнуть арендное соглашение с игроком.

Закария был арендован у «старой синьоры» в начале прошлого месяца с правом последующего выкупа. В составе «пенсионеров» он не провел еще ни одного поединка. Его рыночная стоимость на портале Transfermarkt оценивается в 27 миллионов евро.