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1 час назад

«Челси» решил избавиться от одного футболиста

Евро-футбол.Ру

Швейцарский полузащитник Денис Закария может досрочно покинуть лондонский «Челси» и вернуться в туринский «Ювентус». Об этом сообщают журналисты 90min.

«Челси» решил избавиться от одного футболиста
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Согласно сведениям источника, 25-летний футболист не входит в планы главного тренера «пенсионеров» Грэма Поттера. Специалист выступает за то, чтобы досрочно расторгнуть арендное соглашение с игроком.

Закария был арендован у «старой синьоры» в начале прошлого месяца с правом последующего выкупа. В составе «пенсионеров» он не провел еще ни одного поединка. Его рыночная стоимость на портале Transfermarkt оценивается в 27 миллионов евро.

Футбол,Денис Закария,
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