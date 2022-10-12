Названа сумма, которую «Бавария» готова выложить за Кейна

Следующим летом мюнхенская «Бавария» всерьёз намерена приобрести у лондонского «Тоттенхэма» нападающего Гарри Кейна. По информации от журналиста Филиппа Кесслера, если немецкому клубу удастся согласовать с англичанином личные условия, руководство «Баварии» будет готово выложить за футболиста свыше 100 миллионов евро.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Напомним, Кейн пока так и не продлил контракт с «Тоттенхэмом», который истекает летом 2024 года. Если ситуация не изменится, к следующему межсезонью футболист будет доступен на трансферном рынке по скидке из-за истекающего соглашения.