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1 час назад

«Бавария» готова выложить за Кейна свыше 100 миллионов евро

Евро-футбол.Ру

Следующим летом мюнхенская «Бавария» всерьёз намерена приобрести у лондонского «Тоттенхэма» нападающего Гарри Кейна. По информации от журналиста Филиппа Кесслера, если немецкому клубу удастся согласовать с англичанином личные условия, руководство «Баварии» будет готово выложить за футболиста свыше 100 миллионов евро.

Названа сумма, которую «Бавария» готова выложить за Кейна
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, Кейн пока так и не продлил контракт с «Тоттенхэмом», который истекает летом 2024 года. Если ситуация не изменится, к следующему межсезонью футболист будет доступен на трансферном рынке по скидке из-за истекающего соглашения.

Ранее «Бавария» так и не купила прямую замену нападающему Роберту Левандовски, который летом ушёл в «Барселону».

Футбол,Гарри Кейн,Роберт Левандовски,
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