Звезда «Ювентуса» рискует пропустить 40 дней

Туринский «Ювентус» рискует на долгий срок потерять аргентинского вингера Анхеля ди Марию. Опытный футболист получил повреждение во вчерашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов против израильского «Маккаби» (0:2).

Согласно сообщениям Gazzetta dello Sport, аргентинец серьезно травмировал заднюю поверхность бедра. Из-за этого повреждения Анхель рискует провести в лазарете около 40 дней.

Ди Мария перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата Италии аргентинец провел четыре матча и отметился одним голом и одной результативной передачей.