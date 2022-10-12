Аэропорт Катара не готов к ЧМ-2022

Международный аэропорт Катара Хамад не готов к приему болельщиков на чемпионате мира 2022 года, сообщает Daily Mail.

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По информации источника, сотрудники терминала не в состоянии обеспечить безопасность посетителей мундиаля из-за его слабой пропускной способности.

Некоторые рабочие высказывают недовольство тем, что число рейсов за прошедшие дни увеличилось более чем в два раза (с 700 до 1600). Из-за этого руководству приходится набирать в штат неопытный персонал, затрачивая на его обучение от 20 до 30 часов.

Помимо этого утверждается, что сотрудников аэропорта запугивают и запрещают менять место работы на период проведения чемпионата мира. Также у большинства из них были отменены отпуска в период с середины ноября по середину декабря.