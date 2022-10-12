Женская сборная Испании обыграла США

Примечательно, что в составе испанской сборной в этой встрече не было 15 футболисток основного состава, которые ранее потребовали отставки главного тренера команды Хорхе Вильды. Команды Испании и США продолжают подготовку к чемпионату мира, который пройдёт летом следующего года в Австралии и Новой Зеландии. Напомним, женская сборная США выиграла два последних чемпионата мира.