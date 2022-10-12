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1 час назад

«Цены в Хорватии на все выросли в 2-3 раза. Зарплаты не успевают за подорожанием всего» — экс-футболист «Локомотива»

Матч ТВ

Бывший полузащитник сборной Хорватии и ряда российских клубов Томислав Дуймович в интервью «Матч ТВ» рассказал о последствиях мирового кризиса в его стране.

Экс-футболист «Локомотива» жалуется на жизнь в Хорватии
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Дуймович играл в России за пермский «Амкар», московские «Локомотив», «Динамо» и саранскую «Мордовию».

— Война в Югославии в 90 х вас как то коснулась?

— Я родился в Загребе, там войны как таковой не было. Но мой папа два года воевал на передовой. Ушел в армию, когда мне было 11–12 лет. Очень боялся за него. Слава богу, ничего не случилось, он вернулся живым и здоровым домой. Но воспоминания о том периоде все равно плохие. Несколько лет после войны и распада Югославии тоже были тяжелые времена.

— Отец что то рассказывал о том, как воевал?

— Нет, он не хотел об этом говорить. Думаю, правильно сделал. Но я видел по выражению лица, что это было что то плохое и страшное.

— Сейчас народы республик бывшей Югославии помирились? Хорваты могут спокойно ездить в Сербию, например?

— Это глубоко сидит, хотя новое поколение об этом меньше думает. Сейчас много хорватов ездит в Сербию и много сербов приезжают к нам на море. Бывают какие то инциденты, но очень редко. Рад этому.

Но сейчас снова возникает игра политиков: Сербия в нынешней ситуации на стороне русских (не знаю, хотят ли они в Евросоюз), о позиции Хорватии я уже сказал. Мы как близкие соседи можем первыми оказаться под ударом. Какие то маленькие конфликты заново начинают проявляться. Из за этого я ненавижу эту политику. Дай бог, чтобы ничего такого не было.

— Нам говорят, что в Европе подорожали тарифы на электроэнергию и выросли цены в магазинах. Как в Хорватии сейчас?

— Да, вы правы. Цены на все выросли в 2–3 раза. Зарплаты не успевают за подорожанием всего. Последние 2–3 года и так много хорватов уехало на заработки в Германию, Ирландию и другие страны. Плюс с 1 января у нас все цены будут переводиться в евро — из за входа в Евросоюз. То есть все станет еще дороже.

Полную версию интервью Томислава Дуймовича читайте на сайте matchtv.ru в ближайшее время.

Футбол,Томислав Дуймович,Динамо,ЕС,
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