Экс-футболист «Локомотива» жалуется на жизнь в Хорватии

— Я родился в Загребе, там войны как таковой не было. Но мой папа два года воевал на передовой. Ушел в армию, когда мне было 11–12 лет. Очень боялся за него. Слава богу, ничего не случилось, он вернулся живым и здоровым домой. Но воспоминания о том периоде все равно плохие. Несколько лет после войны и распада Югославии тоже были тяжелые времена.