В «Маккаби» прокомментировали интерес ЦСКА и «Спартака» к капитану команды

Пресс-атташе «Маккаби» из Хайфы Давид Базак прокомментировал слухи об интересе ЦСКА и «Спартака» к полузащитнику израильского клуба Нета Лави.

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Ранее сообщалось, что переход 26-летнего футболиста в один из московских клубов может быть оформлен в январское трансферное окно.

«Интерес «Спартака» и ЦСКА к нашему капитану Нета Лави? К сожалению, нам ничего не известно об этом», — приводит слова Базака «Спорт-Экспресс».