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1 час назад

В «Маккаби» прокомментировали интерес ЦСКА и «Спартака» к Лави

Евро-футбол.Руиещё 6

Пресс-атташе «Маккаби» из Хайфы Давид Базак прокомментировал слухи об интересе ЦСКА и «Спартака» к полузащитнику израильского клуба Нета Лави.

В «Маккаби» прокомментировали интерес ЦСКА и «Спартака» к капитану команды
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ранее сообщалось, что переход 26-летнего футболиста в один из московских клубов может быть оформлен в январское трансферное окно.

«Интерес «Спартака» и ЦСКА к нашему капитану Нета Лави? К сожалению, нам ничего не известно об этом», — приводит слова Базака «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Лави провёл за «Маккаби» 17 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Израиля в 1,6 миллиона евро.

Футбол,Спартак,
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