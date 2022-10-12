"ПСЖ" затребовал космическую сумму за переход Мбаппе

Появились подробности возможного ухода французского нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». Об этом стало известно из Twitter журналиста Foot Mercato Санти Ауна.

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Ауна заявил, что некоторые команды проявляют интерес к Мбаппе. По информации журналиста, директор ПСЖ Антеро Энрике запросил у этих клубов сумму в 400 миллионов евро за переход форварда.

11 октября стало известно, что нападающий хочет покинуть парижский клуб. Он уже высказал это желание руководству команды. ПСЖ готов пойти навстречу нападающему только в том случае, если француз перейдет не в мадридский «Реал».